Рубль вечером продолжил снижаться к доллару и евро

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине в условиях падения интереса инвесторов к риску из-за быстрого распространения в мире штамма "дельта" COVID-19, а также после завершения налогового периода июня.

Курс доллара США составил 72,84 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 72,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,73 руб./EUR1, подорожав на 74,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 73,4 копейки – до 79,09 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах. Давление на рубль оказывают завершение накануне основных налоговых выплат июня и санкционные риски. На снижение интереса инвесторов к риску влияет также активное распространение в мире и России штамма "дельта" COVID-19.

На прошлой неделе главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что индийская разновидность коронавируса "Дельта" вдвое заразнее исходного штамма, обнаруженного в Ухане. Трансляция сеанса вопросов и ответов велась на странице ВОЗ в Twitter.

По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант "Дельта" может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.

Европейская комиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по просьбе Европейского совета в ближайшие месяцы займутся подготовкой новых ограничительных мер против России, которые будут готовы на случай, если Брюсселю потребуется их быстро ввести, говорится в сообщении об отношениях ЕС и России, опубликованном в блоге Борреля.

С другой стороны, Боррель отметил, что также займется разработкой вариантов взаимодействия с Россией по ряду вопросов.

Участники торгов находятся в ожидании важной экономической статистики из США. В центре внимания рынков на этой неделе - данные о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы 2 июля.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 683 тыс. и снижение безработицы до 5,7% с майских 5,8%.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Нефтяные цены повышаются на фоне надежд на восстановление спроса. По итогам предыдущих торгов котировки упали до минимальных уровней более чем за неделю на опасениях относительно спроса из-за распространения новых штаммов коронавируса.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 во вторник увеличилась на 0,51% - до $75,06 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,55% - до $73,31 за баррель.

Как WTI, так и Brent завершили торги в понедельник на минимальных отметках с 18 июня, по данным Dow Jones Market Data.

Эксперты считают, что рынок закладывает в цены возможность ужесточения ограничений на передвижение на фоне роста заболеваемости COVID-19 в большинстве стран Европы и Азии.

Тем временем инвесторы ждут встречи представителей стран ОПЕК и не-ОПЕК. Ожидается, что в четверг представители стран ОПЕК и не-ОПЕК договорятся об увеличении добычи, но пока неясно, в каком объеме. Аналитики и трейдеры, опрошенные Bloomberg, прогнозируют наращивание примерно на 500 тыс. баррелей в сутки. Эксперты S&P Global Platts также называют это "наиболее вероятным результатом" переговоров ОПЕК+.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, российский рубль во вторник торгуется в "красной зоне", снижаясь и к доллару США, и к евро. "При этом цена барреля нефти марки Brent незначительно растет, оправившись от продаж вчерашнего дня. Негативно на настроения инвесторов относительно рисковых активов по-прежнему влияет распространение по миру нового штамма COVID-19. У участников рынка, инвестирующих в российские бумаги, дополнительным поводом для беспокойства стала подготовка, пока только для возможного введения, новых санкций в отношении России со стороны ЕС. В целом рубль имеет шансы укрепиться в ближайшее время на дорогой нефти и отсутствии реальных санкционных действий со стороны стран Запада", - говорит Голубов.

"Во вторник российский рынок проявил относительную слабость из-за некоторого ухудшения геополитического фактора, спровоцированного очередными санкционными заявлениями. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что он вместе с Европейской комиссией по просьбе Европейского совета в ближайшие месяцы займется подготовкой новых ограничительных мер против России на случай, если Брюсселю потребуется их быстро ввести", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Банк России во вторник, 29 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 190,7 млрд рублей (при лимите 1,7 трлн и спросе 1 трлн 190,7 млрд рублей) в среднем по ставке 5,47% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 22 июня, банки разместили 1 трлн 134,2 млрд рублей (при лимите 1,3 трлн и спросе 1 трлн 134,2 млрд рублей) в среднем по ставке 5,46% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 29 июня провел доразмещение 46-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 3 млрд 79,9 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 июня на 19,46 копейки, до 72,3723 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,69 копейки, до 86,2026 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 32,36 копейки по отношению к понедельнику и составил 72,5032 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 34,51 копейки и составил 72,5373 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 80,268 млн, из которых $710,175 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 370,093 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 10,75 копейки, до 86,2469 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 укрепился на 24,04 копейки и составил 86,3611 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR746,332 млн, из которых EUR285,269 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR461,063 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на отметке 5,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,7% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с понедельником - 5,78% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 5,41% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 6,55% годовых.