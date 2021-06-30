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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Ростовской области

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Как минимум три человека получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем на трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства сказал, что около 05:15 грузовой автомобиль Iveco врезался в автобус Mercedes, в котором находились 45 пассажиров и двое водителей. На данный момент известно, что травмы получили три человека, среди них - водитель автобуса, а также водитель и пассажир грузовика.

По его словам, количество пострадавших уточняется. Автобус перевозил людей из Анапы в Самару.

"Интерфакс" на данный момент не располагает официальным подтверждением данный информации.

Ростовская область

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