Путина спросили о возможности передачи власти преемнику

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин считает, что главу государства может избрать только народ, но он надеется, что когда придет время, он сможет дать рекомендации будущему главе государства и назвать достойных кандидатов.

На "прямой линии" 30 июня его спросили, кто станет его преемником, и напомнили, что ранее ему передал власть президент Борис Ельцин.

Путин возразил, что после отставки Ельцина он возглавил страну на формальном основании, поскольку был тогда премьер-министром, а Борис Николаевич ему власть не передавал.

"Что касается преемника. Свято место пусто не бывает. Моя ответственность в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента", - продолжил он.

Он выразил надежду, что, когда подойдет время, он сможет сказать, "что такой-то или такой-то человек", по его мнению, достоин возглавить такую замечательную страну, как Россия.

В марте 2020 года депутат Госдумы Валентина Терешкова, когда по предложению Путина обсуждалось изменение Конституции, предложила отменить ограничение по президентским срокам или их обнулить. Пункт об "обнулении" президентских сроков был добавлен ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции.

После того, как поправки к Конституции вступили в силу и был принят соответствующий конституционный закон, Путин получил возможность участвовать в президентских выборах в 2024 году.