Бывший начальник тыла новгородского УМВД осужден за злоупотребления

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Новгородский райсуд вынес приговор бывшему начальнику тыла УМВД Новгородской области Дмитрию Чуваеву по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Чуваев признан виновным по статье 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями) и приговорен к четырем с половиной годам колонии общего режима и лишен звания полковника. Также ему запрещено в течение трех лет после отбытия наказания занимать ряд должностей.

Установлено, что в 2012-2016 годах благодаря Чуваеву две коммерческие фирмы выиграли конкурсы на заключение госконтрактов по строительству объектов УМВД. Впоследствии при выполнении этих контрактов было похищено более 191 млн рублей.

Чуваев свою вину не признал.

Приговор в силу пока не вступил.