Фигурант "списка Титова" получил шанс отбиться от претензий своей бывшей компании

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Экс-гендиректор ООО "Фирма "Гравитон"" Александр Ярчук, уехавший из России из-за уголовного преследования, получил шанс снять с себя финансовые претензии своей бывшей компании. Верховный суд (ВС) РФ отправил этот спор на новое рассмотрение, в ходе которого судам придется проверить, были ли вообще потери от сомнительных сделок, следует из опубликованного определения суда.

Предметом разбирательства в ВС РФ был один из эпизодов конфликта между "Гравитоном" и возглавлявшим его в 2000-2015 годах совладельцем Александром Ярчуком, который спасся от одного уголовного дела благодаря бизнес-омбудсмену Борису Титову и его списку заслуживающих снисхождения "экономических эмигрантов", но столкнулся с другим, а также с личным банкротством и многомиллиардными претензиями собственной компании.

"Гравитон" был генподрядчиком в проекте реконструкции Туапсинского НПЗ (НК "Роснефть") с ценой в 5,5 млрд руб., писал "Коммерсантъ". В 2015 году ФНС предъявила компании претензии за неправомерное предъявление к вычету НДС и учет расходов по налогу на прибыль в 2013-2014 годах. По версии инспекции, "Гравитон" в действительности не покупал товары у десятка поставщиков, оказавшихся фирмами-"однодневками", а один из контрагентов не выполнял работы по договору подряда. Инспекция доначислила компании почти 1,92 млрд руб., из которых почти 447 млн руб. пеней и 39,76 млн руб. штрафов, говорится в материалах судебного дела.

Против Ярчука было возбуждено дело о неуплате налогов в особо крупном размере, предприниматель уехал в Австрию. Сумма ущерба постоянно корректировалась и в итоге составила 967 млн руб., но все недоимки, пени и штрафы были погашены "Гравитоном", говорилось в пресс-релизе российского бизнес-омбудсмена в июле 2019 года. После этого в связи с возмещением ущерба было прекращено уголовное преследование Ярчука, который обратился к российскому бизнес-омбудсмену Борису Титову и попал в так называемый "список Титова" (перечень предпринимателей, скрывающихся за рубежом от уголовного преследования в России, но желающих вернуться на родину при гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного заключения).

Претензии на 5,4 млрд рублей

Но проблемы в России у Ярчука на этом не закончились - претензии к нему предъявил "Гравитон". На основании упомянутого решения налогового органа компания сделала вывод о том, что Ярчук, будучи ее гендиректором, причинил ей убытки в размере необоснованных расходов за фактически не поставленный товар и не выполненные работы на общую сумму 4,9 млрд руб. Плюс фирма потребовала возместить ей 486,7 млн руб. налоговых санкций. Таким образом, общая сумма претензий составила 5,41 млрд руб.

Из этой суммы 5 млн руб. фирма уступила краснодарскому юристу Виктору Ларину, а тот в январе 2020 года инициировал дело о несостоятельности Ярчука, которого суд в сентябре того же года признал банкротом. Всего в реестр требований по состоянию на август 2020 года были включены долги на 5,58 млрд руб., свидетельствует отчет финансового управляющего, размещенного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ, "Федресурс").

Едва избавившись от одного уголовного дела в России в июле 2019 года, в ноябре 2019-го Ярчук получил новое - о мошенничестве. Учредитель голландской фирмы Andre Funk Werksvertretung Bartels Андре Функ рассказал следователям, что его компания в 2010-2013 годах покупала и поставляла для "Гравитона" несколько буровых установок, гидромолот и гидровибратор. Общая цена составила почти 6,7 млн евро, но 2,5 млн евро были переплатой, из которой 2,05 евро, по словам Функа, Ярчук распорядился перечислить на счета компаний МНМ Verw. & Verp. GmbH и МНМ & Abbund Zentrum Oelde GmbH, принадлежавших ему и членам его семьи. Еще 152 тыс. евро были в качестве займа предоставлены Andre Funk Werksvertretung Bartels.

Дополнительные претензии

Это стало поводом для дополнительных финансовых претензий "Гравитона" к своему бывшему гендиректору. В рамках дела о банкротстве Ярчука фирма попросила включить в реестр требований 177,7 млн руб. (2,5 млн евро в пересчете по курсу ЦБ РФ 70,45 руб. за один евро).

Ярчук отрицает участие в этой схеме. По его словам, он к спорным сделкам не имел никакого отношения - их по доверенности полностью проводил другой совладелец "Гравитона", Ризван Солтанов, при этом в компании была реализована конструкция управления двумя руководителями. Кроме того, настаивал Ярчук, стоимость контрактов с Andre Funk Werksvertretung Battels соответствовала фактической стоимости оборудования. Что касается писем от имени Ярчука о распоряжении переплатой в его пользу, то эти документы, по его мнению, были подложными.

Арбитражный суд Краснодарского края в эти объяснения не поверил и полностью удовлетворил требования "Гравитона", включив в реестр требований к Ярчуку 177,7 млн руб. Суд пришел к выводу, что распоряжение остатком средств осуществлял лично Ярчук, а исполнение сделки находилось под его полным контролем, при этом переплата за оборудование поступила на счета компаний, доли в которых принадлежат Ярчуку и членам его семьи. Апелляция потом снизила сумму долга до 144 млн руб., сочтя, что суду не представлено доказательств распоряжения Ярчуком в свою пользу около 500 тыс. евро. Кассация с этим согласилась.

Новое рассмотрение

ВС РФ отменил акты судов по этому эпизоду бизнес-конфликта и отправил спор на новое рассмотрение.

СКЭС ВС РФ прислушалась к доводу Ярчука о наличии корпоративного конфликта с Солтановым, который не проверили нижестоящие инстанции. Кроме того, им следует разобраться, а был ли причинен кому-то вред в результате переплаты за оборудование.

В ситуации причинения корпорации вреда предполагается, что одновременно все ее участники понесли убытки. При корпоративном конфликте убытки могут быть не у всех, следует из определения ВС РФ. Но в рассматриваемом споре суды не выяснили, кому принадлежали компании, которым перечислялась переплата за оборудование. Суд первой инстанции указал на наличие копий договоров купли-продажи долей в уставном капитале компаний МНМ, подтверждающих приобретение Ярчуком и членами его семьи долей в указанных компаниях. Но из документов следует, что предметом сделки были только три из восьми долей в компаниях МНМ, составляющие 9/25 их уставного капитала. При этом суды не установили владельцев остальных долей, которыми, по мнению Ярчука, являлись Солтанов и члены его семьи, следует из определения ВС РФ.

Если выяснится, что это действительно так, то факт причинения вреда фирме не может быть признан установленным, так как никто из ее участников (контролирующих лиц) не понес убытки, разъяснила коллегия ВС РФ.

Рекордные финансовые результаты "Гравитон" показал в 2017 году: выручка составила 3,31 млрд руб., чистая прибыль - 1,8 млрд руб. Затем они снизились в десятки раз. В 2020 году выручка сложилась в размере 47,77 млн руб., чистый убыток - 95,5 млн руб. С ноября 2015 года фирма принадлежит в равных долях двум офшорам, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.