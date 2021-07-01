Военные РФ начали следить за действиями итальянского корабля в Черном море

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские военные приступили к слежению за фрегатом "Вирджинио Фазан" ВМС Италии, который в четверг вошел в Черное море, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

В Черном море проходят крупные маневры Sea Breeze с участием кораблей США, других членов НАТО и их партнеров.

Российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учении Sea Breeze, сообщал центр 28 июня.

В маневрах Sea Breeze задействовали 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.

По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений отрабатываются боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

26 июня в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Он может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. В Черном море с 14 июня также находятся британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым). В Великобритании считают маневры законными, так как страна не признает Крым российской территорией.

29 июня в Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море. Российские военные обвинения опровергли: самолеты были подняты в воздух, чтобы предотвратить нарушение госграницы РФ, нидерландский фрегат шел курсом на Керченский пролив, заявили в Минобороны РФ во вторник вечером.

Бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал в отставке Владимир Комоедов сказал "Интерфаксу", что он не исключает новых инцидентов в Черном море из-за маневров Sea Breeze.

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

Как следует из данных бюллетеня управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морского участка к западу от Крыма.