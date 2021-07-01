Путин ужесточил наказание за повторную пьяную езду

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий и конкретизирующий санкции для водителей, которые повторно привлекаются к уголовной ответственности за езду в нетрезвом состоянии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

Согласно ему, если водитель имеет судимость за пьяное ДТП с серьезными последствиями - тяжким вредом здоровью или смертью - и вновь сел за руль нетрезвым, максимальная планка наказания поднимается с двух до трех лет лишения свободы.

Кроме того, предусматривается штраф от 300 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период от двух до трех лет. Среди санкций также перечислены ограничение свободы и принудительные работы (до трех лет). При этом вместе с любым наказанием суду предлагается дополнительно дать возможность запретить осужденному садиться за руль или работать водителем на срок до шести лет.

Изменения, согласно принятому закону, вносятся в существующую статью 264.1 Уголовного кодекса.

В действующей редакции эта статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы за повторную пьяную езду - как для водителей, привлеченных к административной ответственности, так и для осужденных по соответствующим уголовным статьям (с запретом садиться за руль до трех лет). В новой редакции санкции из старой статьи сохраняются для повторной "административки", ужесточается наказание для судимых по уголовному закону водителей.

Существующее наказание неэффективно

В пояснительной записке к документу правительство отмечало, что количество уголовных дел о езде в нетрезвом виде остается стабильно высоким, фиксируется значительное число повторных преступлений среди водителей, уже имеющих аналогичную судимость: каждый пятый осужденный за повторное пьяное вождение вновь и вновь садится за руль.

"В целом за 2020 год доля лиц, совершающих повторные преступления по статье 264.1 УК, составила 20% (2018 год - 10%, 2019 - 15%) от общего числа привлеченных к ответственности по данной статье", - отмечается в записке.

При этом в некоторых регионах России этот показатель выше - например, в Удмуртии это почти каждый второй (49%) осужденный по указанной статье, в Мурманской области - почти каждый третий (30%), а в Волгоградской области - каждый четвертый (25%).

"Приведенные статистические данные, а также анализ правоприменительной практики наглядно свидетельствуют об устойчивой тенденции роста повторных преступлений по статье 2641 УК и неэффективности действующих санкций", - говорится в документе.