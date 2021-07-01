Путин подписал закон о бесплатной интернет-трансляции 20 телеканалов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о создании системы бесплатной трансляции телеканалов первого и второго мультиплекса в интернете.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

Закон дает Роскомнадзору право выбирать организацию, которая обеспечит распространение телеканалов первого и второго мультиплексов в интернете, их количество ведомство определит самостоятельно. Трансляция будет бесплатна как для зрителей, так и для самих платформ.

Выбор уполномоченных организаций будет проводить специальная комиссия РКН при участии представителей самих телеканалов, при этом устав, состав и порядок ее работы также утвердит Роскомнадзор. Срок полномочий выбранной платформы - пять лет, но они могут быть прекращены досрочно при выявлении нарушений в работе или несоответствия организации предъявляемым требованиям.

Уполномоченная организация должна быть российским юридическим лицом с долей иностранного участия не более 20%, в его отношении не допускается любая форма иностранного контроля. РКН также определит дополнительные условия отбора и технические требования к программному обеспечению, через которое будет происходить вещание, что позволит аудиовизуальным сервисам использовать собственные проигрыватели.

Принятый закон обязывает телеканалы предоставлять уполномоченным РКН организациям доступ к своему контенту, это может происходить без заключения лицензионных договоров, при этом сервисы не имеют права как-либо менять содержание каналов или передавать его для проведения трансляции третьим лицам.

Закон вступит в силу с 1 августа 2021 года за исключением обязывающих норм для уполномоченных аудиовизуальных сервисов - они должны вступить в силу с 1 октября 2021 года.

Доработанный закон

Законопроект (759960-7) был внесен в Госдуму в июле 2019 года бывшим тогда главой комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным и его заместителем Сергеем Боярским. Авторами поправок ко второму чтению выступили нынешний глава комитета Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

В середине декабря 2019 года холдинги "Газпром-медиа" (ГПМ) и "Национальная медиа группа" (НМГ) уведомили операторов о том, что распространение ОТТ-версий телеканалов (трансляция эфира телеканала в интернете - ИФ), начиная с 25 декабря 2019 года, будет осуществляться только при соблюдении ряда условий: запрета на использование эфирных версий без блэкаутов (то есть без перерыва в трансляции на лицензированные продукты - ИФ), запрета на взимание платы с абонентов за просмотр эфирных каналов, на продажу абонентам дополнительных сервисов, на которые у операторов нет прав (catch up, перемотка, time shift), декомпозицию линейного эфира в видео по запросу.

14 января в пресс-службе ГПМ и НМГ "Интерфаксу" сообщили, что все крупные операторы связи пошли навстречу требованиям крупнейших медиахолдингов о соблюдении условий прямой трансляции эфира телеканалов первого и второго мультиплексов.

По словам Хинштейна, ко второму чтению были сняты все замечания операторов связи в лице Медиа-Коммуникационного Союза, их представители единогласно поддержали законопроект.

Также предполагалось, что с февраля 2020 года трансляция телеканалов в интернете будет возможна только на платформе "Витрина ТВ", в противном случае трансляции должны были быть прекращены. Требования НМГ и ГПМ касаются телеканалов, которые входят в два цифровых мультиплекса и после перехода с аналогового на цифровое вещание являются обязательными и общедоступными. У НМГ это "Пятый канал", РЕН ТВ, СТС и "Домашний", у "Газпром-Медиа" - НТВ, "Матч ТВ", ТНТ, ТВ3 и "Пятница". У ВГТРК - "Россия 1", "Россия 24", "Россия К".

Позже стало известно о продлении переговоров.

ООО "Витрина ТВ" было учреждено медиа-холдингами ВГТРК, НМГ и "СТС Медиа", а также "Первым каналом" в рамках соглашения о создании единой вещательной инфраструктуры стриминга телеканалов в интернете. Позднее к ней присоединился ГПМ, получив 25% в компании.