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РКН выберет платформы для бесплатной онлайн-трансляции ТВ-каналов в 2022 году

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) разработал порядок наделения организаций правом на бесплатную трансляцию в интернете телеканалов первого и второго мультиплексов, который заработает в марте будущего года.

Согласно соответствующему проекту приказа РКН, он вступит в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 марта 2028 года. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое продлится до 27 августа.

Президент РФ Владимир Путин 1 июля подписал закон о создании системы бесплатной онлайн-трансляции телеканалов двух мультиплексов, который дает РКН право выбирать одну или несколько уполномоченных организаций. Срок полномочий выбранной платформы - 5 лет, но они могут быть прекращены досрочно при выявлении нарушений в работе или несоответствия организации предъявляемым требованиям.

В соответствии с проектом РКН, Комиссия по отбору уполномоченной организации назначает дату заседания и устанавливает требования к ПО для онлайн-распространения телеканалов. Компании, которые хотят получить полномочия на онлайн-трансляцию, отправляют в ведомство заявление об этом и указанный в приказе пакет документов. В случае успешного прохождения проверки в РКН заявление и документы передаются в комиссию. По результатам заседания Комиссии готовится приказ РКН об уполномоченной организации, который публикуется на его сайте.

По закону уполномоченная организация должна быть российским юрлицом с долей иностранного участия не более 20%. Технические требования, предъявляемые к ПО, позволят аудиовизуальным сервисам использовать собственные проигрыватели. Телеканалы должны предоставлять уполномоченным РКН организациям доступ к своему контенту, при этом сервисы не имеют права как-либо менять содержание каналов или передавать его для проведения трансляции третьим лицам. Закон вступит в силу с 1 августа за исключением обязывающих норм для уполномоченных аудиовизуальных сервисов, которые вступят в силу с 1 октября.

История с витриной

Законопроект (759960-7) был внесен в Госдуму в июле 2019 года бывшим тогда главой IT-комитета Леонидом Левиным и его заместителем Сергеем Боярским, поправки ко второму чтению внесли нынешний глава комитета Александр Хинштейн и Боярский. По словам Хинштейна, ко второму чтению были сняты все замечания операторов связи в лице Медиа-Коммуникационного Союза, их представители единогласно поддержали законопроект.

В середине декабря 2019 года холдинги "Газпром-медиа" (ГПМ) и "Национальная медиа группа" (НМГ) уведомили операторов о том, что распространение эфира их телеканалов в интернете с 25 декабря 2019 года может осуществляться только при соблюдении ряда условий, в частности, запрета на использование эфирных версий без перерыва в трансляции на лицензированные продукты (блэкаутов), на взимание платы с абонентов за их просмотр и т.д. Как сообщили в холдингах, операторы на это согласились. Также предполагалось, что с февраля 2020 года интернет-трансляция принадлежащих холдингам телеканалов, которые вошли в первый и второй мультиплексы, должна происходить только на платформе "Витрина ТВ" или прекратиться. Позже стало известно, что переговоры правообладателей и операторов продолжились.

ООО "Витрина ТВ" принадлежит медиа-холдингам ВГТРК, НМГ, ГПМ и "Первому каналу". Учреждена как единая платформа для легального онлайн- вещания телеканалов. В состав первого мультиплекса входят "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр", в состав второго: "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "МИР", ТНТ и "Муз ТВ". После перехода с аналогового на цифровое вещание в июне 2019 года они являются обязательными и общедоступными.

Роскомнадзор

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