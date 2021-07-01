Суд признал незаконной деятельность телеграм-бота "Глаз Бога"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал незаконной деятельность телеграм-бота по продаже персональных данных "Глаз Бога", сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"1 июля состоялось заседание по исковому заявлению Роскомнадзора в отношении владельца Telegram-бота "Глаз Бога". Суд признал деятельность сервиса незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Распространение информации, полученной посредством Telegram-бота, признано незаконным", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

"На основании решения суда соответствующий интернет-ресурс будет включен в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", - уточнили в РКН.

В ведомстве напомнили, что согласно ст. 23 Конституции РФ гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Там рассказали, что ранее в РКН поступили обращения россиян, жалующихся на сервис "Глаз Бога", который предоставляет пользователям интернета информацию, содержащую персональные данные (ПД) граждан. В своих обращениях граждане просили ведомство проанализировать законность сбора, обработки и распространения ПД сервисом "Глаз Бога".

"Ведомство провело оценку деятельности telegram-сервиса на предмет исполнения требований закона о персональных данных. По итогам анализа было установлено, что администрация telegram-сервиса "Глаз Бога" не располагает правовыми основаниями для сбора, обработки и распространения ПД граждан, не может подтвердить законность источников получения ПД, а также не обеспечивает требования соблюдения конфиденциальности при работе с ПД граждан",- отметили в РКН.

В ведомстве рассказали, что работа по противодействию деятельности подобных сервисов осуществляется Роскомнадзором на регулярной основе.

"На основании судебных решений ограничивается деятельность интернет-ресурсов, предоставляющих доступ к различным базам данных, а также к сервисам по "пробиву" сведений о физических лицах. Подобные сервисы предоставляют доступ не только к информации, собранной из открытых источников, но и к полученным незаконным путем базам ПД. Ответственность (вплоть до уголовной) за использование подобных полученных незаконно ПД несет не только распространитель информации, но и пользователь, которого владельцы сервисов "пробива" идентифицируют по телефонному номеру при авторизации", - подчеркнули в РКН.

В частности, обработка (включая передачу и хранение) ПД граждан без их согласия является административным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст.13.11 КоАП РФ (обработка персональных данных без правовых оснований).