У РКН не нашлось претензий к Telegram по поводу персональных данных

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор пока не имеет претензий к мессенджеру Telegram по соблюдению законодательства РФ о персональных данных, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Так в РКН ответили на просьбу прокомментировать информацию, появившуюся в соцсетях об удалении мессенджером Telegram ботов, предоставляющих персональные данные по запросу практически о любом человеке.

По остальным вопросам в РКН рекомендовали обращаться в пресс-службу мессенджера.

9 марта "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора сообщил, что ведомство направило администрации мессенджера Telegram уведомление о необходимости ограничить работу ботов (программ, которые имеют встроенный поисковый механизм), позволяющих пользователю мессенджера получить информацию практически о любом человеке по запросу. По мнению РКН, действия владельцев подобных сервисов нарушают законодательство о защите персональных данных, а их использование - права субъектов данных. Кроме того, РКН обратился в правоохранительные органы для установления лиц, причастных к распространению конфиденциальных сведений, пишет издание. В числе этих ботов указывались "Глаз Бога", "Архангел", Smart_SearchBot и AVinfoBot.

12 марта некоторые эксперты сообщили, что эти боты были мессенджером удалены. Вместе с тем им на смену начали появляться другие.