РКН потребовал заблокировать телеграм-боты по "пробиву данных" граждан

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил администрации Telegram уведомление с требованием ограничить работу ботов , позволяющих пользователям получить информацию практически о любом человеке по запросу, пишет "Коммерсантъ". Ведомство также попросило правоохранительные органы установить причастных к распространению персональной информации.

В Роскомнадзоре изданию объяснили, что действия владельцев таких сервисов нарушают законодательство о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных.

В Telegram на запрос газеты не ответили.

Такие боты существуют несколько лет, сейчас их несколько десятков, напоминает "Коммерсантъ". Они собирают информацию из различных утекших и открытых баз данных и консолидируют ее. Эксперты оценивают годовую маржу подобных ботов в 200 млн рублей.

Популярный сервис "Глаз Бога", принимал оплату за свои услуги через агрегаторов платежей "Юмани", Qiwi, FreeKassa и основного провайдера, Robokassa, а банком-эквайером выступал ВТБ, рассказали источники издания". В ВТБ отметили, что "готовы провести проверку, по результатам которой будет принято решение о дальнейшей работе с площадкой".

Один из собеседников газеты знает, что 6 марта "Глаз Бога" был отключен от всех агрегаторов платежей. В тот же день в Telegram-канале сервиса появилось сообщение, что пополнение баланса в боте отключено и до 9 марта он будет бесплатным в связи со вступлением в силу закона об изменении правил обработки общедоступных персональных данных.

Закон запретил операторам распространять опубликованную в интернете информацию о пользователях без их согласия, а интернет-сайте обязал обеспечить гражданам возможность выбрать, какие конкретно данные о них можно собирать, обрабатывать и использовать публично. Администраторам таких сервисов грозит ответственность вплоть до уголовной о передаче пользователю данных о других людях из закрытых баз или без их согласия, объяснил газете партнер юридической компании A.T. Legal Александр Павловский.

Блокировку ботов будет несложно обойти, а штраф в 6000 рублей владельцев сервисов не испугает, но уголовная ответственность снизит популярность таких ботов, полагает управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева.

30 января Роскомнадзор потребовал от Telegram прекратить распространение в одном из каналов данных полицейских и росгвардейцев, участвующих в задержаниях на митингах в поддержку Алексея Навального. Основатель мессенджера Павел Дуров 6 февраля сообщил, что заблокировал несколько каналов, в которых публиковались данные как силовиков, так и протестующих. Он тогда объяснил, что из-за этих каналов компания не могла получить одобрение от Apple на экстренное обновление мессенджера для iOS.