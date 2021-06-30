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"Прямая линия" с Путиным длилась 3 часа 40 минут

"Прямая линия" с Путиным длилась 3 часа 40 минут
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году длилась 3 часа 40 минут, за это время глава государства ответил почти на семь десятков вопросов.

До рекорда по продолжительности Путину не хватило чуть более часа. Дольше всего по времени президент общался с гражданами в 2013 году, когда прямой эфир продолжался 4 часа 47 минут.

"Интерфакс" вел текстовой онлайн "Прямой линии".

В этом году мероприятие было высокотехнологичным: граждане задавали вопросы с помощью специального приложения для смартфонов, которое позволило им выйти на прямую видеосвязь с главой государства непосредственно во время эфира. Кроме того, обращения традиционно принимались через сайт программы, sms сообщения и по телефону. Много вопросов касались коронавируса и вакцинации, также обстоятельно президент ответил на вопрос про Украину. Среди других поднятых тем - социальная, экономика, экология, интернет и другие. Кроме того, много вопросов традиционно было задано на личные темы.

Хроника 20 – 30 июня 2021 года"Прямая линия" с Владимиром Путиным
Владимир Путин

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