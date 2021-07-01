Путин утвердил требования к упоминанию террористических организаций в СМИ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на упоминание в СМИ террористических организаций без специального указания о том, что они ликвидированы или их деятельность запрещена на территории РФ.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас закон о СМИ предусматривает только запрет на упоминание экстремистских организаций без указания на их запрет или ликвидацию (ст. 4 закона о СМИ). Между тем, как отмечали авторы принятой инициативы, степень общественной опасности террористических организаций не менее велика, чем экстремистских.

Согласно принятому закону, специальное указание редакция должна будет сделать не только для организаций, но и для общественных объединений, включенных в опубликованный единый федеральный перечень организаций, признанных террористическими по закону "О противодействии терроризму".

Санкции за неисполнение этого закона были приняты в третьем чтении 16 июня: как сообщалось, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают штрафы от 2 до 2,5 тыс. рублей для журналистов, от 4 до 5 тыс. для должностных лиц и от 40 до 50 тыс. рублей для юрлица СМИ, с конфискацией предмета правонарушения. Авторами обеих законодательных инициатив выступили глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.