Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:45Заразились
на 01.07В России 5 538 142+23 543В мире 182 202 370+391 839

Путин утвердил требования к упоминанию террористических организаций в СМИ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на упоминание в СМИ террористических организаций без специального указания о том, что они ликвидированы или их деятельность запрещена на территории РФ.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас закон о СМИ предусматривает только запрет на упоминание экстремистских организаций без указания на их запрет или ликвидацию (ст. 4 закона о СМИ). Между тем, как отмечали авторы принятой инициативы, степень общественной опасности террористических организаций не менее велика, чем экстремистских.

В РоссииДума приняла закон о правилах упоминания террористических организаций в СМИЧитать подробнее

Согласно принятому закону, специальное указание редакция должна будет сделать не только для организаций, но и для общественных объединений, включенных в опубликованный единый федеральный перечень организаций, признанных террористическими по закону "О противодействии терроризму".

Санкции за неисполнение этого закона были приняты в третьем чтении 16 июня: как сообщалось, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают штрафы от 2 до 2,5 тыс. рублей для журналистов, от 4 до 5 тыс. для должностных лиц и от 40 до 50 тыс. рублей для юрлица СМИ, с конфискацией предмета правонарушения. Авторами обеих законодательных инициатив выступили глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.

Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Бессменный ректор ВШЭ Кузьминов оставил пост

Бессменный ректор ВШЭ Кузьминов оставил пост

Производитель воды "Новотерская" стал сливать ее в канализацию из-за блокировки дороги

Производитель воды "Новотерская" стал сливать ее в канализацию из-за блокировки дороги

Черчесов вернулся в топ-10 рейтинга самых упоминаемых персон в российских СМИ

Черчесов вернулся в топ-10 рейтинга самых упоминаемых персон в российских СМИ

В Москве и Астрахани предотвратили теракты сторонников ИГ

Крым принял за полгода в 1,5 раза больше туристов, чем в "доковидном" году

Крым принял за полгода в 1,5 раза больше туристов, чем в "доковидном" году

Суд признал незаконной деятельность телеграм-бота "Глаз Бога"

Путин ужесточил наказание за повторную пьяную езду

Путин ужесточил наказание за повторную пьяную езду

Путин одобрил ужесточение ответственности за незаконные действия с оружием

Альпинисты на Эльбрусе запросили помощь спасателей из-за горной болезни

Альпинисты на Эльбрусе запросили помощь спасателей из-за горной болезни

Крымчан призвали не бояться новых мощных ливней

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');