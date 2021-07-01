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Суд прекратил дело о ДТП с участием Александра Ширвиндта

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Валдайский райсуд прекратил дело народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, совершившего ДТП в городе Валдай, сообщила в четверг "Интерфаксу" старший помощник прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ и правовому обеспечению Елена Григорьева.

"Суд по ходатайству Ширвиндта прекратил его дело за примирением сторон. Это прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам. Решение суда может быть обжаловано", - пояснила она.

Ширвиндт обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК - нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

11 августа 2020 года в Валдае 86-летний артист, управлявший Mitsubishi L200, не выполнил требование знака "Уступи дорогу" и врезался в Renault Sandero. Травмированная пассажирка Renault попала в больницу. Ширвиндту и его пассажирам госпитализация не потребовалась.

Артист заявил о полном признании вины. Он выплатил 400 тыс. рублей пострадавшей и снял ее претензии к себе.

Александр Ширвиндт Новгородская область Валдай

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