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Ширвиндт выплатил 400 тысяч рублей пострадавшей в ДТП с его участием

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Художественный руководитель Московского академического театра Сатиры, народный артист СССР Алекснадр Ширвиндт выплатил 400 тысяч рублей женщине, которая пострадал в ДТП с его участием, и подал ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон.

Об этом "Интерфаксу" сообщила представитель Новгородского областного суда Мария Воробьева. По ее словам, у пострадавшей нет претензий к актеру.

Ходатайство Ширвиндта рассмотрит Валдайский районный суд. Дата начала процесса не опредедлена.

11 августа 2020 года Ширвиндт ехал по Валдаю на Mitsubishi L200. Он не выполнил требование знака "Уступи дорогу" и врезался в Renault Sandero. Пассажирка Renault получила травму и попала в больницу. Ширвиндту и его пассажирам госпитализация не потребовалась.

Ширвиндт обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 264 УК). Он полностью признает вину.

Александр Ширвиндт Валдай Новгородский областной суд Москва театр Сатиры

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