Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области

Александр Ширвиндт Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт попал в аварию в городе Валдай Новгородской области, сообщается на валдайском информационно-туристическом портале.

"Во вторник примерно в 12:40 на перекрестке улиц Ленина и Совхозной произошло ДТП. Mitsubishi L200 под управлением народного артиста РСФСР не выполнил требование знака "Уступи дорогу" и совершил столкновение с Renault Sandero", - говорится в публикации.

Пассажирка Renault с травмами руки была госпитализирована. Ширвиндту и его пассажирам госпитализация не потребовалась.

На информационно-туристическом портале опубликованы несколько снимков с места ДТП, на одной из фотографий - актер за рулем Mitsubishi.

Причины аварии устанавливаются. Комментарий полиции "Интерфаксу" получить пока не удалось.