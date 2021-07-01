Путин одобрил ужесточение ответственности за незаконные действия с оружием

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за незаконные деяния с оружием и применение взрывчатых веществ.

Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон излагает в новой редакции статью 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", дифференцируя наказание в зависимости от способов совершения и предмета преступления.

В частности, в отдельную часть выделяются деяния, связанные со сбытом оружия - в качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы от 5 до 8 лет, а в случаях когда сбыт совершается организованной группой, - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Закон также устанавливает использование интернета как отдельный квалифицирующий признак.

Закон криминализирует деяния, связанные с незаконным сбытом пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы до 4 лет.

Также закон выделяет в отдельную часть статьи 222.1 УК РФ деяния, связанные со сбытом взрывчатых веществ или взрывных устройств, и предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок от 8 до 11 лет, а в случаях, когда сбыт совершается организованной группой - лишение свободы от 15 до 20 лет.

Закон ужесточает ответственность за незаконное изготовление оружия и незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств.

Закон дополняет УК РФ новой статьей 222.2, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему.

Эти нарушения наказываются принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.

При этом, согласно закону, незаконный сбыт крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом в размере от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

Указанные деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, с использованием Интернета либо организованной группой, будут наказываться строже.

Авторами закона выступили глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, его первый зам Эрнест Валеев, заместитель Анатолий Выборный, а также сенатор Виктор Бондарев.