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Россиян предупредили о временной недоступности портала Госуслуг

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Портал государственных и муниципальных услуг может быть временно недоступен в связи с запуском на нем новых сервисов.

"На портале Госуслуг проводятся работы по выводу новых сервисов, и временно портал может быть недоступен", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры.

Сейчас при заходе на портал появляется сообщение, что в настоящее время более 500 тыс. пользователей заказывают на нем услуги, в связи с чем предлагается подождать 30 минут и включается обратный отсчет до получения ссылки на вход.

Минцифры РФ

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