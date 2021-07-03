В ДТП в Тамбовской области погиб ребенок и пострадали восемь человек

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб и восемь пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Тамбовской области, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе регионального УМВД.

"Сегодня в пять утра на 452-м км трассы Р-22 "Москва-Астрахань" столкнулись легковые автомобили Suzuki Grand Vitara и Renault Megane. В результате столкновения один из автомобилей загорелся. Погиб 9-летний ребенок и восемь человек пострадали. У них травмы различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники оперативной группы Тамбовского РОВД. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП) выясняются. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что машины столкнулись и обе улетели в кювет. Один из автомобилей загорелся.

"Все пострадавшие направлены в больницы Тамбова. С ними работает психолог МЧС", - отметили в пресс-службе.

К ликвидации последствий ДТП привлекались 28 человек, задействовано 10 единиц техники, от МЧС России - 12 человек и 4 единицы техники.