Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:16Заразились
на 03.07В России 5 585 799+24 439В мире 183 084 338+442 947

Сорвавшееся с лесовоза бревно привело к массовому ДТП с погибшим

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сорвавшееся с лесовоза бревно стало причиной ночной автоаварии с участием микроавтобуса и двух автомобилей в Мясниковском районе Ростовской области, один человек погиб и один пострадал, сообщает отдел пропаганды ГИБДД региона.

По предварительным данным, у грузовика МАЗ, перевозившего бревна, во время движения оборвалась державшая их цепь.

"Одно бревно отлетело на встречную полосу движения в грузовой автомобиль Toyota, двигавшийся во встречном направлении. После бревно отскочило на автомобили Nissan Note и Renault Trafic", - говорится в сообщении.

В результате один пассажир микроавтобуса Renault погиб, еще один получил травмы. Всего в микроавтобусе находились девять человек.

Ростовская область

Новости
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ стал максимальным с середины января

Суточный COVID-прирост в РФ стал максимальным с середины января

Пятеро боевиков уничтожены в пригороде Нальчика

Что случилось этой ночью: суббота, 3 июля

Ракетный катер РФ направили к украинскому рыболовецкому судну

В Ижевске ликвидировали последствия утечки хлора

Более 10 военных самолетов РФ провели учебные полеты над Черным морем

Мишустин назначил Никиту Анисимова новым ректором ВШЭ

Мишустин назначил Никиту Анисимова новым ректором ВШЭ
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил о безопасности вакцинации от COVID-19 для беременных

Moet Hennessy прекратит поставки в Россию из-за нового закона

Moet Hennessy прекратит поставки в Россию из-за нового закона
Пандемия коронавируса

Туристам с 1 августа разрешат привиться по приезде на Кубань

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');