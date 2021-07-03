Сорвавшееся с лесовоза бревно привело к массовому ДТП с погибшим

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сорвавшееся с лесовоза бревно стало причиной ночной автоаварии с участием микроавтобуса и двух автомобилей в Мясниковском районе Ростовской области, один человек погиб и один пострадал, сообщает отдел пропаганды ГИБДД региона.

По предварительным данным, у грузовика МАЗ, перевозившего бревна, во время движения оборвалась державшая их цепь.

"Одно бревно отлетело на встречную полосу движения в грузовой автомобиль Toyota, двигавшийся во встречном направлении. После бревно отскочило на автомобили Nissan Note и Renault Trafic", - говорится в сообщении.

В результате один пассажир микроавтобуса Renault погиб, еще один получил травмы. Всего в микроавтобусе находились девять человек.