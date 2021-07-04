Транзитный рейс Singapore Airlines сел в "Домодедово" из-за инсульта стюарда

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Трансконтинентальный лайнер Singapore Airlines экстренно изменил маршрут и приземлился в "Домодедово" из-за инсульта у бортпроводника, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, самолет Airbus A-350 выполнял рейс из Копенгагена в аэропорт "Чанги" (Сингапур).

Воздушное пространство России лайнер должен был проследовать транзитом. Командир судна связался с диспетчерами и сообщил, что у одного из членов экипажа, бортпроводника, случился гипертонический криз.

Диспетчеры предложили изменить курс и посадить самолет в Москве.

Лайнер благополучно приземлился в "Домодедово". На аэродроме самолет ждала бригада реаниматологов. У бортпроводника диагностировали инсульт. Он госпитализирован.