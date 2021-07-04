Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:25Заразились
на 03.07В России 5 585 799+24 439В мире 183 416 279+331 941

Транзитный рейс Singapore Airlines сел в "Домодедово" из-за инсульта стюарда

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Трансконтинентальный лайнер Singapore Airlines экстренно изменил маршрут и приземлился в "Домодедово" из-за инсульта у бортпроводника, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, самолет Airbus A-350 выполнял рейс из Копенгагена в аэропорт "Чанги" (Сингапур).

Воздушное пространство России лайнер должен был проследовать транзитом. Командир судна связался с диспетчерами и сообщил, что у одного из членов экипажа, бортпроводника, случился гипертонический криз.

Диспетчеры предложили изменить курс и посадить самолет в Москве.

Лайнер благополучно приземлился в "Домодедово". На аэродроме самолет ждала бригада реаниматологов. У бортпроводника диагностировали инсульт. Он госпитализирован.

Singapore Airlines Домодедово Сингапур

Новости

Что произошло за день: суббота, 3 июля

Вдова отравленного самарского банкира Пузикова найдена мертвой

Явлинский не будет баллотироваться в депутаты Госдумы

Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ

Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ

Крыша предприятия "Алтайский бройлер" загорелась на Алтае

Автомобиль сорвался в обрыв с грузового подъемника в горах КБР

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ стал максимальным с середины января

Суточный COVID-прирост в РФ стал максимальным с середины января

Пятеро боевиков уничтожены в пригороде Нальчика

Что случилось этой ночью: суббота, 3 июля

Ракетный катер РФ направили к украинскому рыболовецкому судну

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');