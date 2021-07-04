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CК начал проверку после детей парами хлора в сауне в Екатеринбурге

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по фактам отравления нескольких детей после посещения сауны в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

По предварительным сведениям, пострадали 9-летний мальчик и 10-летняя девочка, их здоровье вне опасности, они отпущены домой.

Однако по данным областного Минздрава, пострадало трое детей. "Надышались парами хлора. Госпитализированы в больницу", - сообщил представитель пресс-службы.

Екатеринбург Свердловская область

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