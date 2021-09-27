Возбуждено дело об отравлении детей хлором в бассейне "Наутилус"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Таганроге возбуждено уголовное дело об отравлении шести детей парами хлор в бассейне акваклуба "Наутилус", сообщили в управлении СК по Ростовской области.

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

Отравление произошло 26 сентября. Шестерых детей, которым стало плохо, доставили в больницу. Четверых после осмотра отпустили.

Следователи и криминалисты осмотрели бассейн и взяли там пробы воздуха и воды, а также смывы с разных поверхностей для экспертизы. Также они изъяли документы культурно-оздоровительного комплекса, в котором находится бассейн.

Вечером в воскресенье председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход доследственной проверки этого инцидента на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора выявили в бассейне превышение допустимой концентрации хлора в 1,6 раза.