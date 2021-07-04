Песков нашел заокеанские корни провокации с британским эсминцем

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Провокация с британским эсминцем в Черном море планировалась "старшими товарищами" Великобритании за океаном, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) он заявил, что российская разведка, конечно, знает, "кто там принимал решение".

"Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей, все-таки за океаном", - считает Песков.

По его словам, "в данном случае эсминец - это был просто инструмент провокации".

"И президент объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места и в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и т.д. и т.п. Это сознательная хорошо спланированная провокация", - напомнил представитель Кремля.

Песков также заявил, что в случае повторения подобных инцидентов "реакция (России) будет, конечно же, жестка".

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Defender законно находился в международных водах около Крымского полуострова, заявил ранее журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.