Осужденный за изнасилование пензенский экс-министр вышел по УДО

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Железнодорожный суд Пензы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего главы Минздрава региона Владимира Стрючкова, ранее приговоренного за изнасилование к трем годам и трем месяцам колонии общего режима, сообщает суд.

В своем ходатайстве Стрючков сообщил, что трудоустроен, неоднократно поощрялся за примерное поведение, добросовестное отношение к труду, активное участие в общественных и воспитательных мероприятиях. Также он указал, что иск по возмещению ущерба потерпевшей в размере 550 тыс. рублей погасил полностью. Представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) во время заседания поддержал доводы Стрючкова.

"Стрючков своим поведением доказал свое исправление, в связи с чем суд ходатайство удовлетворил, освободив условно-досрочно на 1 год 6 месяцев 23 дня", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Стрючков бы осужден по ч.1 ст.131 (изнасилование) и по ч.2 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Суд приговорил его к трем годам и трем месяцам колонии общего режима. Позже наказание Стрючкову было смягчено, его перевели в колонию-поселение.