Затраты на проведение госзакупок в 2020 году снизились на 10%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Затраты госзаказчиков на проведение закупок в соответствии с положениями закона "О контрактной системе" (44-ФЗ) сократились в сравнении с аналогичным показателем 2019 года на 10% и составили 24,8 млрд рублей, говорится в исследовании НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ).

"Общие транзакционные издержки в сфере государственных и муниципальных закупок в 2020 году можно оценить в 24,8 млрд руб., в сфере закупок регулируемых государством компаний и других субъектов 223-ФЗ - в 10,4 млрд руб.", - отмечается в материалах ВШЭ.

По данным исследователей, в прошлом году госзаказчики провели 2,18 млн конкурентных закупочных процедур (преимущественно, в форме электронного аукциона). При этом транзакционные издержки заказчиков на проведение одного электронного аукциона оцениваются приблизительно в 9 тыс. рублей. То есть в прошлом году госзаказчики потратили на проведение конкурентных закупок около 19,6 млрд рублей.

На организацию 1,16 млн неконкурентных закупок госзаказчики потратили 5,2 млрд рублей. Транзакционные издержки на проведение таких закупок исследователи оценивают в 50% от "стоимости" проведения электронных аукционов.

В сегменте закупок госкомпаний (223-ФЗ) затраты заказчиков на проведение закупок фактически не изменились и составили 10,4 млрд рублей (10,8 млрд рублей в 2019 году). При этом на долю конкурентных закупок пришлось 6,7 млрд рублей, а неконкурентных - 3,7 млрд рублей.

В материалах ВШЭ отмечается, что общий объем госзакупок и закупок госкомпаний в 2020 году сократился до 29,1 трлн рублей с 32,2 трлн рублей в 2019 году. При этом объем госзакупок незначительно увеличился - до 8,9 трлн рублей с 8,4 трлн рублей, а объем закупок госкомпаний сократился до 20,2 трлн рублей с 23,8 трлн рублей.

"Сокращение расходов на госзакупки (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ - ИФ) произошло за счет снижения объемов контрактации регулируемых компаний и других субъектов 223-ФЗ, - подчеркивается в исследовании. - Стоимостный объем контрактации отдельных видов юридических лиц за 2020 г. сократился на 15,1%. Государственные и муниципальные заказчики в условиях пандемии, наоборот, вынуждены были увеличить объемы закупок противовирусных и медицинских товаров, оборудования для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

При этом исследователи отмечают, что увеличение объема госзакупок произошло, преимущественно, за счет роста объема контрактов с единственными поставщиками, объемы которых в 2020 году выросли на 579 млрд рублей.

Стоит отметить, что показатель экономии госзакупок (снижение начальной цены контракта - ИФ) в прошлом году вырос больше, чем объем собственно госзакупок и составил 417,9 млрд рублей, что на 9% больше аналогичного показателя 2019 года. В сегменте закупок госкомпаний этот показатель сократился в 3,5 раза и составил 752 млрд рублей.

Относительная экономия при заключении госконтрактов в 2020 году составила 6,1% от начальных максимальных цен, а при заключении договоров госкомпаниями - 8,2%. Это, соответственно, на 0,6 п.п. больше и на 3,6 п.п. меньше аналогичных показателей 2019 года.