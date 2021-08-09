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Затраты на проведение госзакупок в 2020 году снизились на 10%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Затраты госзаказчиков на проведение закупок в соответствии с положениями закона "О контрактной системе" (44-ФЗ) сократились в сравнении с аналогичным показателем 2019 года на 10% и составили 24,8 млрд рублей, говорится в исследовании НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ).

"Общие транзакционные издержки в сфере государственных и муниципальных закупок в 2020 году можно оценить в 24,8 млрд руб., в сфере закупок регулируемых государством компаний и других субъектов 223-ФЗ - в 10,4 млрд руб.", - отмечается в материалах ВШЭ.

По данным исследователей, в прошлом году госзаказчики провели 2,18 млн конкурентных закупочных процедур (преимущественно, в форме электронного аукциона). При этом транзакционные издержки заказчиков на проведение одного электронного аукциона оцениваются приблизительно в 9 тыс. рублей. То есть в прошлом году госзаказчики потратили на проведение конкурентных закупок около 19,6 млрд рублей.

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На организацию 1,16 млн неконкурентных закупок госзаказчики потратили 5,2 млрд рублей. Транзакционные издержки на проведение таких закупок исследователи оценивают в 50% от "стоимости" проведения электронных аукционов.

В сегменте закупок госкомпаний (223-ФЗ) затраты заказчиков на проведение закупок фактически не изменились и составили 10,4 млрд рублей (10,8 млрд рублей в 2019 году). При этом на долю конкурентных закупок пришлось 6,7 млрд рублей, а неконкурентных - 3,7 млрд рублей.

В материалах ВШЭ отмечается, что общий объем госзакупок и закупок госкомпаний в 2020 году сократился до 29,1 трлн рублей с 32,2 трлн рублей в 2019 году. При этом объем госзакупок незначительно увеличился - до 8,9 трлн рублей с 8,4 трлн рублей, а объем закупок госкомпаний сократился до 20,2 трлн рублей с 23,8 трлн рублей.

"Сокращение расходов на госзакупки (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ - ИФ) произошло за счет снижения объемов контрактации регулируемых компаний и других субъектов 223-ФЗ, - подчеркивается в исследовании. - Стоимостный объем контрактации отдельных видов юридических лиц за 2020 г. сократился на 15,1%. Государственные и муниципальные заказчики в условиях пандемии, наоборот, вынуждены были увеличить объемы закупок противовирусных и медицинских товаров, оборудования для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

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При этом исследователи отмечают, что увеличение объема госзакупок произошло, преимущественно, за счет роста объема контрактов с единственными поставщиками, объемы которых в 2020 году выросли на 579 млрд рублей.

Стоит отметить, что показатель экономии госзакупок (снижение начальной цены контракта - ИФ) в прошлом году вырос больше, чем объем собственно госзакупок и составил 417,9 млрд рублей, что на 9% больше аналогичного показателя 2019 года. В сегменте закупок госкомпаний этот показатель сократился в 3,5 раза и составил 752 млрд рублей.

Относительная экономия при заключении госконтрактов в 2020 году составила 6,1% от начальных максимальных цен, а при заключении договоров госкомпаниями - 8,2%. Это, соответственно, на 0,6 п.п. больше и на 3,6 п.п. меньше аналогичных показателей 2019 года.

ВШЭ

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