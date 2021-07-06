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Мишустин поручил проработать единые подходы к совместимости микроэлектроники

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры вместе с российскими производителями компонентов микроэлектроники и с потребителями этой продукции разработать единые технологические требования совместимости для новых разработок.

"Надо обязательно нам вместе проработать технологические требования для производства микроэлектроники, которые сегодня закладываются в государственную программу", - сказал премьер на встрече с резидентами особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Томск".

По его словам, в рамках госпрограммы поддержки отрасли микроэлектроники в следующем году предполагается выделить порядка 100 млрд рублей.

"Важно очень собрать с отраслей, которые потребляют продукцию микроэлектроники, чтобы быть совместимыми с российскими вариантами производства, требования к новым разработкам. Я попрошу Минцифры прямо конкретно с вами связаться по этому поводу. Это очень важно - импортозамещение в полном объеме, насколько это возможно, в ближайшее время", - заявил Мишустин.

Осмотрев экспозицию продукции резидентов ОЭЗ "Томск", премьер отметил важность сотрудничества этих предприятий с Томским госуниверситетом. Он напомнил, что ОЭЗ в Томске является первой среди технико-внедренческих зон в России, упомянув, что в 2007 году встречался со студентами и предпринимателями, которые хотели стать ее резидентами. В 2006-2008 годах Мишустин возглавлял Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами.

По словам премьера, государство уже вложило около 14,5 млрд рублей в эту экономическую зону, еще 22 млрд рублей составили инвестиции ее резидентов.

Мишустин отметил, что резиденты ОЭЗ выпускают сложную продукцию, это и дизайн-центры, и продукция микроэлектроники, всех видов применения.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа "Томск" создана в 2006 году. Резидентами ОЭЗ являются 40 компаний из высокотехнологичных сфер: нанотехнологии и новые материалы, биотехнологии и медицина, информационные технологии и электроника, ресурсосберегающие технологии.

Минцифры Михаил Мишустин ОЭЗ Томск

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