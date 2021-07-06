Рябков не исключил нанесения удара в случае нового инцидента с британским эсминцем

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В случае повторения инцидента с британским эсминцем в Черном море Россия может нанести удар, это вопрос политического решения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не "будем" наносить удар, а мы "можем" нанести удар, и это действительно так, потому что вопрос очень серьезный", - сказал он во вторник в интервью журналу "Международная жизнь", отвечая на вопрос, могут ли подобные инциденты в будущем привести к военному столкновению России и НАТО.

По словам замминистра, "применение силы к нарушителю государственной границы - это всегда вопрос политического решения".

"То, что прозвучало на "прямой линии" президента, по-моему, исчерпывающим образом просигнализировало об архисерьезности всего этого дела", - подчеркнул Рябков. Он выразил надежду, что недавнее обострение в Черном море "все же чему-то научило и британское адмиралтейство, а также Даунинг стрит, ну и Фогги Боттом (Госдеп - ИФ), Пентагон".

"Суть проблемы - в стремлении Великобритании и, разумеется, США, потакать Киеву в ситуациях, которые чреваты конфликтом", - сказал высокопоставленный дипломат. Он отметил, что "высокая конфликтогенность этой темы очевидна для всех, здесь не нужно быть ни геостратегом, ни политиком". "Люди, занимающиеся такого рода делами, - это провокаторы. С провокаторами нужно говорить максимально прямо. Объясняя на пальцах, что в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу они получат, а риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше", - сказал замглавы МИД РФ.

По его словам, "Черное море - не то место, где такого рода игры допустимы". "Лучше оставить Черное море мирным, и не заниматься разогревом реваншистских настроений, которыми охвачена значительная часть киевской верхушки", - подчеркнул Рябков.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым). Британская сторона считает, что Defender находился в водах у полуострова на законных основаниях, так как страна считает эти территории украинскими.