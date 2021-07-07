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Курган окутало дымом от лесных пожаров

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Утром 7 июля Курган и некоторые другие города региона затянуло дымом из-за лесных пожаров, сообщила пресс-служба областного правительства.

Леса горят из-за сухих гроз и отсутствия дождей. Наиболее сложная ситуация складывается в Варгашинском и Кетовском районх области. По словам чиновников, пожары пока не угрожают населенным пунктам.

Леса тушат 201 человек - это сотрудники МЧС, лесопожарных формирований, МЧС, муниципальной пожарной охраны, аграрии и волонтеры.

Курган Курганская область МЧС

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