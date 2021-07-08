Режим ЧС ввели за западе Карелии из-за лесных пожаров

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На территории Суоярвского района Карелии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров площадью 170 га, сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Такое решение 7 июля принято региональной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за двух действующих лесных пожаров на территории Вешкельского и Лоймольского сельских поселений", - говорится в сообщении.

Площадь пожаров превышает 170 га. Возгорания тушат 44 человека с помощью девяти единиц техники, работают арендаторы леса и карельский центр авиационной и наземной охраны лесов.

Угрозы населенным пунктам нет, уточнили "Интерфаксу" в Минприроды Карелии.

Как сообщалось, 6 июля в Суоярвском районе власти ввели режим повышенной готовности, тогда пожары охватили 150 га.

В районе объявлен пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности. Республиканские Минприроды и МВД перекрыли и выставили посты на трех дорогах в районе лесных пожаров: Пийтсиёки - госграница, Лоймола - госграница и Райконкоски - Толвоярви.