Мэрия Москвы объяснила, как получить QR-коды по CMC

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В мэрии Москвы горожанам посоветовали во время вакцинации от коронавируса оставлять в прививочном пункте номер телефона и СНИЛС, это позволит им получить по СМС QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Об этом журналистам сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

"Тем, кто оставил свой номер телефона, после введения второго компонента в случае двухкомпонентной вакцины или после завершения вакцинации однокомпонентной, например, "Спутником Лайт" придет ссылка на QR-код по СМС", - сказали в штабе.

По словам чиновников, номер СНИЛС нужен, чтобы исключить ошибки при получении QR-кода на федеральных порталах. Также необходимо проверять корректность введения ФИО, номера паспорта и дня рождения.

В оперштабе добавили, что началась рассылка СМС об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код.

С 28 июня в Москве можно посещать учреждения общепита и массовые мероприятия только при наличии QR-кода, с информацией о полной вакцинации, об отрицательном ПЦР-тесте или о том, что гражданин переболел коронавирусной инфекцией за последние полгода. Летние веранды кафе и ресторанов будут обслуживать посетителей без QR-кодов до 12 июля.