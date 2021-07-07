Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:04Заразились
на 07.07В России 5 682 634+23 962В мире 184 611 618+453 360

Песков заявил, что пограничники примут меры, если британские корабли нарушат границу близ Крыма

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Москве обеспокоены заявлениями из Лондона о намерении продолжить практику нарушения госграниц РФ британскими кораблями в акватории Черного моря в районе Крыма, в случае таких инцидентов будут предприниматься все необходимые меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность. И президент России (отмечал), и на других уровнях неоднократно уже отмечено, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения госграницы в море. В данном случае каждый раз, когда будет нарушаться российская госграница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать", - сказал Песков журналистам в среду.

В РоссииФСБ выложила видео с предупредительной стрельбой по эсминцу DefenderФСБ выложила видео с предупредительной стрельбой по эсминцу DefenderЧитать подробнее

Так он ответил на их просьбу прокомментировать недавнее заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что ВМС Великобритании продолжат заходить в "территориальные воды Украины".

У Пескова уточнили, какие конкретные меры будут применяться в случае повторения инцидента с нарушением британским кораблем российский госграниц. "Во-первых, пограничники будут выполнять те действия, которые предписаны им по всем инструкциям на случай нарушения госграницы. И, конечно же, все дипломатические инструментарии также будут задействоваться", - сказал Песков.

Единственной возможностью избежать повторения подобных инцидентов он назвал прекращение практики нарушения государственной границы РФ "абсолютно провокационным образом".

В связи с заявлением Рааба у Пескова уточнили, ведутся ли какие-либо консультации между РФ и Великобританией по вопросу соблюдения границ и проходов кораблей в акватории Чёрного моря.

"Нет, консультации не ведутся. Сейчас, фактически, отношения находятся в таком "подмороженном состоянии", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Великобритания

Новости по теме

Новости

Мишустин рекомендовал регионам ограничить массовые мероприятия

По факту захвата заложников в банке Тюмени заведено уголовное дело

Пандемия коронавируса

Мишустин поручил довести уровень коллективного COVID-иммунитета до 80-90%

Мишустин поручил довести уровень коллективного COVID-иммунитета до 80-90%

Истребители Су-30 сопроводили самолет-разведчик США над Черным морем

Истребители Су-30 сопроводили самолет-разведчик США над Черным морем

ФСБ задержала 15 сторонников запрещенной "Хизб ут-Тахрир" в трех регионах РФ

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено 23,9 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено 23,9 тыс. новых случаев COVID-19

Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

Пляжи Сочи открылись после наводнения

Пляжи Сочи открылись после наводнения

"Роскосмос" предупредил о скором сближении МКС с космическим мусором

Дефицит заказов от РЖД создал для "Синары" риски массовых увольнений

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');