Песков заявил, что пограничники примут меры, если британские корабли нарушат границу близ Крыма

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Москве обеспокоены заявлениями из Лондона о намерении продолжить практику нарушения госграниц РФ британскими кораблями в акватории Черного моря в районе Крыма, в случае таких инцидентов будут предприниматься все необходимые меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность. И президент России (отмечал), и на других уровнях неоднократно уже отмечено, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения госграницы в море. В данном случае каждый раз, когда будет нарушаться российская госграница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на их просьбу прокомментировать недавнее заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что ВМС Великобритании продолжат заходить в "территориальные воды Украины".

У Пескова уточнили, какие конкретные меры будут применяться в случае повторения инцидента с нарушением британским кораблем российский госграниц. "Во-первых, пограничники будут выполнять те действия, которые предписаны им по всем инструкциям на случай нарушения госграницы. И, конечно же, все дипломатические инструментарии также будут задействоваться", - сказал Песков.

Единственной возможностью избежать повторения подобных инцидентов он назвал прекращение практики нарушения государственной границы РФ "абсолютно провокационным образом".

В связи с заявлением Рааба у Пескова уточнили, ведутся ли какие-либо консультации между РФ и Великобританией по вопросу соблюдения границ и проходов кораблей в акватории Чёрного моря.

"Нет, консультации не ведутся. Сейчас, фактически, отношения находятся в таком "подмороженном состоянии", - сказал Песков.