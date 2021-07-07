Мишустин потребовал наказать виновных в сбоях инфосистемы здравоохранения

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил своему заместителю Дмитрию Григоренко привлечь к дисциплинарной ответственности чиновников, допустивших сбои в работе федерального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Такое поручение содержится в перечне решений, опубликованном на сайте кабмина по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Заседание прошло 29 июня.

Минцифры и Минздраву поручено разработать технические решения по стабилизации работы федерального сегмента ЕГИСЗ, в том числе "за счет увеличения мощности используемых центров обработки данных с учётом возросшей нагрузки".

До 19 июля в правительство должны быть представлены предложения по включению в состав инфраструктуры электронного правительства подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ, обеспечивающих предоставление сервисов на едином портале государственных услуг, а до первого августа - проведен комплексный аудит федерального сегмента ЕГИСЗ.

Также к этому сроку необходимо предоставить в правительство отчет с предложениями о приоритетах развития сегмента.