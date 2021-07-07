Путин призвал губернаторов не реже раза в год общаться с населением

Президент РФ Владимир Путин Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рекомендовал главам регионов не реже раза в год общаться с местными жителями и поручил администрации президента при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации подобных мероприятий.

Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам "Прямой линии", опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, Путин рекомендовал Объединенному народному фронту (ОНФ) проанализировать обращения граждан, поступившие на "Прямую линию", и направить соответствующую информацию в администрацию президента, правительство и руководителям регионов в рамках их компетенции.

Доклад об исполнении этого поручения должен быть подготовлен до 30 ноября нынешнего года.

В ходе "Прямой линии" 30 июня Путину поступило предложение обязать всех глав регионов проводить аналогичные мероприятия ежегодно или раз в квартал.

"Я думаю, что это никому не помешает, потому что такое прямое общение важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства либо региона задать вопросы... Я рекомендовал бы руководителям регионов - моим коллегам прислушаться к мнению граждан", - отреагировал президент.