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Суд отменил штраф жительнице Перми за видеообращение к Путину

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Пермский краевой суд в пятницу удовлетворил апелляционную жалобу жительницы Перми Елены Германовой, которая была оштрафована на 20 тысяч рублей после записи видеообращения на "прямую линию" с президентом Владимиром Путиным.

Суд отменил штраф и прекратил производство по делу, говорится с материалах краевого суда.

Ранее этим летом Мотовилихинский райсуд Перми оштрафовал Германову по ч.2 ст. 20.2 КоАП (организация и проведение публичного мероприятия без подачи уведомления). Поводом стала видеозапись обращения примерно трех десятков человек к президенту с просьбой вмешаться и сохранить городской стадион "Молот".

Пермские СМИ писали, что стадион планируют разобрать и на его месте построить жилье.

О штрафе Германовой журналисты рассказали пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Он отметил, что сам по себе факт записи видеообращения для "прямой линии" не может быть поводом для штрафов.

Позднее он выяснил, что стадион "Молот" давно не работает, на нем только выгуливают собак, так что пермяки защищают отнюдь не спортивный объект.

Пермь Молот Елена Германова Владимир Путин Пермский краевой суд Дмитрий Песков

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