Самолеты США провели многочасовую разведку у границ РФ на Черном море

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Два американских разведывательных самолета во вторник провели очередные многочасовые полеты у рубежей России на Черном море, следует из данных западных авиаресурсов.

По их сведениям, самолет разведки и целеуказания Армии США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS (взлетел с аэропорта имени Михаила Когэлничану под румынским портовым городом Констанца), и стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V Rivet Joint (поднялся с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит) в течение семи часов курсировали вдоль побережья Крыма и Краснодарского края. Для обеспечения продолжительности полета RC-135V был дозаправлен в воздухе американским самолетом-заправщиком KC-135.

ARTEMIS – многофункциональная система разведки и наведения на цель. Она обеспечивает возможность высокоточного обнаружения с большой высоты целей противника. С высоты 12 км самолет системы ARTEMIS может сканировать сотни километров во всех направлениях, обнаруживать наземные и морские цели и отслеживать их перемещение, прослушивать радиопереговоры и определять местоположение радаров противника.

Самолеты радиоэлектронной разведки RC-135 (в модификации "V" и "W") предназначены для радиоперехвата, отслеживания активности вооруженных сил потенциального противника, в частности, для сбора информации о работе радаров ПВО. Полученные сведения используются для разработки новых и модификации имеющихся систем раннего предупреждения об обнаружении американской авиации радиолокационными станциями противника, а также способов подавления работы радаров и разработки противорадиолокационных ракет для их уничтожения.

Как сообщило во вторник Минобороны РФ, 6 июля два истребителя Су-30 вылетали на сопровождение самолета-разведчика ВМС США P-8A Poseidon. Он выполнял полет вблизи российских границ на Черном море.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon. Истребители Су-30 – из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

В ведомстве подчеркнули, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как сообщал "Интерфакс", в Черном море проходят крупные учения НАТО и других стран альянса Sea Breeze. В маневрах задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности участвуют военные из 32 стран.

2 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные будут внимательно отслеживать Sea Breeze и реагировать на угрозы.