Путин предложит "Газпрому" сделать приоритетом газификацию "грязных городов"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин попросил первого заместителя своей администрации Сергея Кириенко подготовить поручение "Газпрому" о приоритетной газификации российских городов, относящихся к числу наиболее экологически неблагополучных.

С соответствующей просьбой к президенту в ходе совещания Путина с членами правительства обратился министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Козлов напомнил, что в настоящее время действует указ президента "о 12 грязных городах", в числе которых Братск, Омск, Нижний Тагил. "Разрешите дать поручение "Газпрому", чтобы для них это (газификация - ИФ) был приоритет, в том числе в рамках программы "Чистый воздух" для 12 этих городов", - сказал министр.

Он отметил, что с вице-премьерами Александром Новаком и Викторией Абрамченко это решение согласовано.

Путин со своей стороны пообещал, что внимание "Газпрома" на это будет обращено. Он попросил Кириенко подготовить соответствующий проект поручения.

В федеральный проект "Чистый воздух" включены 12 крупных промышленных центров: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Целью реализации проекта является снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах-участниках на 902 тыс. тонн, или на 22% по отношению к уровню 2017 года.