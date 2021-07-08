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Минприроды призвало ускорить газификацию Новокузнецка, Братска, Нижнего Тагила и Омска

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Минприроды выступает за ускоренную газификацию крупнейших промышленных центров Урала и Сибири - Новокузнецка, Братска, Нижнего Тагила и Омска - для улучшения там экологической ситуации.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством отметил: "Мы сегодня видим, четыре города - Новокузнецк, Братск, Нижний Тагил, Омск - ставят перед нами вопрос газификации внутри населенных пунктов. Мы видим сегодня 32 тысячи домов и 450 километров сетей. Разрешите дать поручение "Газпрому", чтобы для них это был приоритет, в том числе в рамках 12 городов по программе "Чистый воздух", где в первую очередь надо выполнить эти работы (по газификации - ИФ)".

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Козлов отметил, что этот вопрос прорабатывался на площадке у вице-премьера Виктории Абрамченко.

Путин со своей стороны пообещал, что "Газпром" обратит внимание на этот вопрос. Он попросил первого заместителя своей администрации Сергея Кириенко подготовить соответствующий проект поручения.

В федеральный проект "Чистый воздух" включены 12 крупных промышленных центров: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Целью реализации проекта является снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах-участниках на 902 тыс. тонн, или на 22% по отношению к уровню 2017 года.

Минприроды РФ Омск Новокузнецк Нижний Тагил Братск

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