Правительство назначило Анисимова ректором НИУ ВШЭ на пять лет

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Распоряжением правительства РФ Никита Анисимов назначен ректором "Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) сроком на пять лет, ранее он возглавлял Дальневосточный федеральный университет, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Анисимова Никиту Юрьевича ректором федерального автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" сроком на пять лет", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

2 июля Анисимов был назначен исполняющим обязанности ректора НИУ ВШЭ вместо ушедшего в отставку Ярослава Кузьминова.

Анисимов родился в 1978 году, с отличием окончил механико-математический факультет МГУ, имеет ученую степень кандидата физико-математических наук. С 2002 по 2016 годы работал на разных должностях в ректорате МГУ, возглавлял Институт переподготовки и повышения квалификации, был проректором вуза.

В августе 2016 года распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева был назначен и.о. ректора Дальневосточного федерального университета, в декабре 2018 года стал ректором вуза сроком на пять лет.

Согласно уставу НИУ ВШЭ, "ректор университета назначается правительством РФ из числа лиц, прошедших обязательную аттестацию в установленном порядке, на срок до 5 лет".

Там также говорится, что "при наличии вакантной должности ректора университета правительство РФ определяет лицо, которое будет исполнять его обязанности", при этом "ректор университета не может исполнять свои обязанности по совместительству".