Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:17Заразились
на 07.07В России 5 682 634+23 962В мире 184 612 003+453 745

Правительство назначило Анисимова ректором НИУ ВШЭ на пять лет

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Распоряжением правительства РФ Никита Анисимов назначен ректором "Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) сроком на пять лет, ранее он возглавлял Дальневосточный федеральный университет, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Анисимова Никиту Юрьевича ректором федерального автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" сроком на пять лет", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

2 июля Анисимов был назначен исполняющим обязанности ректора НИУ ВШЭ вместо ушедшего в отставку Ярослава Кузьминова.

Анисимов родился в 1978 году, с отличием окончил механико-математический факультет МГУ, имеет ученую степень кандидата физико-математических наук. С 2002 по 2016 годы работал на разных должностях в ректорате МГУ, возглавлял Институт переподготовки и повышения квалификации, был проректором вуза.

В августе 2016 года распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева был назначен и.о. ректора Дальневосточного федерального университета, в декабре 2018 года стал ректором вуза сроком на пять лет.

Согласно уставу НИУ ВШЭ, "ректор университета назначается правительством РФ из числа лиц, прошедших обязательную аттестацию в установленном порядке, на срок до 5 лет".

Там также говорится, что "при наличии вакантной должности ректора университета правительство РФ определяет лицо, которое будет исполнять его обязанности", при этом "ректор университета не может исполнять свои обязанности по совместительству".

Никита Анисимов Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 7 июля

Правительство разработало новые правила бесплатной газификации

Издание Readovka заблокировало собственный сайт

Издание Readovka заблокировало собственный сайт
Пандемия коронавируса

ФСО прервет разводы караулов в Кремле из-за коронавируса

В РФ от коронавируса привиты двумя дозами 18,5 млн человек

В РФ от коронавируса привиты двумя дозами 18,5 млн человек

Командир разбившегося на Камчатке Ан-26 выбрал сложный маршрут

Командир разбившегося на Камчатке Ан-26 выбрал сложный маршрут

Топливный союз предложил Мишустину повысить экспортные пошлины на нефтепродукты

Топливный союз предложил Мишустину повысить экспортные пошлины на нефтепродукты

Консула Эстонии в Петербурге объявили персоной нон грата

Роспотребнадзор призвал устраивать между регионами конкурсы на предмет COVID-free

Роспотребнадзор призвал устраивать между регионами конкурсы на предмет COVID-free

Ту-22М3 совершили полет над Чёрным морем на фоне учений НАТО

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');