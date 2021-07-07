Около 100 тысяч жителей Орла остались без воды из-за аварии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Прорыв магистрального трубопровода холодного водоснабжения привел к отключению воды почти в 1 тыс. многоквартирных домах Орла, сообщил глава региона Андрей Клычков.

"В результате аварии произошло отключение холодного водоснабжения Заводского района и части Советского района. В зону отключения попало 998 домов различной этажности с населением порядка 100 тысяч человек, из них 17 тыс. детей", - написал Клычков в своем инстаграме.

Прокуратура области организовала проверку по факту отключения водоснабжения в двух районах Орла, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, органов и организаций, в чью компетенцию входят вопросы обслуживания и содержания данного участка водопровода.

По словам мэра Орла Юрия Парахина, водоснабжение домов восстановят в течение суток. Он добавил, что до этого момента планируется подвоз воды в Заводской и Советский районы города.

Парахин отметил, что детские сады в двух районах Орла планируется закрыть до устранения аварии.

"Нами планируется на завтрашний день закрыть в этих двух районах, Советском и Заводском, дошкольные учреждения в связи с тем, что мы не сможем обеспечить горячим питанием детей. Поэтому сегодня родители будут поставлены в известность", - сказал мэр Орла.