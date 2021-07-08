Четыре человека погибли в ДТП в Кемеровской области

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Грузовик столкнулся с внедорожником в Тяжинском округе Кемеровской области, четыре человека погибли, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главка МВД по региону в четверг.

Авария произошла около 8 утра (4:00 мск), когда столкнулись Toyota Land Cruiser и грузовик DAF.

"На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota, следовавший в Красноярск, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с фурой из Смоленской области", - сказал сотрудник пресс-службы.

В результате столкновения погиб 38-летний водитель и его пассажиры 22, 27 и 50 лет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

В ведомстве отметили, что с начала года за нарушения ПДД, связанные с выездом на полосу встречного движения, было привлечено к ответственности около 3400 водителей.