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Брат Игоря Верника опроверг информацию о госпитализации артиста

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Брат актера театра и кино, народного артиста РФ Игоря Верника опроверг сообщения СМИ о том, что артист госпитализирован с проблемами с сердцем.

"Нет, он не госпитализирован, ничего у него не происходит. Все у него нормально", - сказал "Интерфаксу" Вадим Верник.

Ранее в СМИ появилась информация о то, что Верник госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем. По данным СМИ, ему у предстоит плановая коронарография, по результатам которой будет назначено лечение.

Игорь Верник

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