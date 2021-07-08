Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:37Заразились
на 08.07В России 5 707 452+24 818В мире 185 075 852+463 849

Пилоты упавшего на Ямале самолета выжили

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС, вылетевшие на Ан-26 на поиски пропавшего на Ямале частного двухместного самолета, нашли его. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Росссии.

"При подлете к месту, обнаружен пропавший борт, самолет дымит, около него человек подает сигналы рукой", - добавили в ведомстве.

Позднее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что находившиеся на борту два оба пилота самолета живы. "Самолет найден, он на земле, сильно поврежден, оба пилота живы", - сказал источник.

"Предварительно, переломы ног. Летят в больницу", - сказали вскоре агентству в пресс-службе губернатора округа.

По факту крушения началась процессуальная проверка, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК.

Частный самолет Sierra в четверг в 10:00 по московскому времени вылетел из села Толька Красноселькупского района для мониторинга лесопожарной обстановки. Он пропал с радаров. В МЧС об этом узнали в 14:08 по Москве и начали поиски. Самолет нашли в 80 км от села, следует из информации СК.

ЯНАО МЧС Красноселькупский район

Новости по теме

Новости

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

В Петербурге после Евро-2020 запретят массовые мероприятия

Минфин сейчас не рассматривает изменение системы страховых взносов

Минфин сейчас не рассматривает изменение системы страховых взносов

В Петербурге запретили косить низкую траву из-за жары

Большинство россиян оказались сторонниками официального брака

Запись на электронное голосование в Москве откроется 2 августа

Запись на электронное голосование в Москве откроется 2 августа
Пандемия коронавируса

Кремль приветствовал заявление посла ЕС о COVID-сертификатах

Напавшего на банк в Тюмени арестовали за захват заложников

Пандемия коронавируса

В Москве впервые возбуждено уголовное дело о приобретении QR-кода

В Москве впервые возбуждено уголовное дело о приобретении QR-кода
Пандемия коронавируса

ЕС предложил РФ обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');