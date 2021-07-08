Пилоты упавшего на Ямале самолета выжили

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС, вылетевшие на Ан-26 на поиски пропавшего на Ямале частного двухместного самолета, нашли его. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Росссии.

"При подлете к месту, обнаружен пропавший борт, самолет дымит, около него человек подает сигналы рукой", - добавили в ведомстве.

Позднее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что находившиеся на борту два оба пилота самолета живы. "Самолет найден, он на земле, сильно поврежден, оба пилота живы", - сказал источник.

"Предварительно, переломы ног. Летят в больницу", - сказали вскоре агентству в пресс-службе губернатора округа.

По факту крушения началась процессуальная проверка, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК.

Частный самолет Sierra в четверг в 10:00 по московскому времени вылетел из села Толька Красноселькупского района для мониторинга лесопожарной обстановки. Он пропал с радаров. В МЧС об этом узнали в 14:08 по Москве и начали поиски. Самолет нашли в 80 км от села, следует из информации СК.