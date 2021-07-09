Медики заявили, что жизни пострадавших при ЧП с самолетом на Ямале ничего не угрожает

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Врачи отмечают положительную динамику в состоянии двух пострадавших при падении двухместного самолета в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил в пятницу журналистам директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Алексей Добровольский.

"Находятся на лечении в реанимации, они поступили в тяжелом состоянии. Минувшую ночь мы динамику расцениваем как положительную, они в сознании, адекватны, разговаривают. Может быть, даже можно на утро их состояние расценить как средней тяжести. Травмы серьезные, но, тем не менее, угрозы жизни не видим", - сказал чиновник.

Медицинская помощь будет и дальше оказываться в Нижневартовской окружной больнице, добавил он.

Ранее сообщалось, что в четверг частный двухместный самолет, вылетевший из села Толька для мониторинга лесопожарной обстановки, пропал с радаров в Красноселькупском районе ЯНАО. На его поиски из Нижневартовска вылетел самолет Ан-26 со спасателями на борту. При подлете к месту они обнаружили пропавший борт, самолет дымил.

Оба находившихся на борту летчика живы, воздушное судно сильно повреждено. По предварительной информации, у обоих пострадавших переломы ног. Их для лечения вечером того же дня доставили окружную клиническую больницу Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в тяжелом состоянии с травматическим шоком.