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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:37Заразились
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Роспотребнадзор посоветовал не купаться в фонтанах в жару

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор призывает избегать развлечений в фонтанах в жаркую погоду, чтобы не подвергать себя риску заражения и получения травм.

"Развлечение в фонтане чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями. Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А", - отмечается в сообщении.

Надзорное ведомство призывает соблюдать меры предосторожности, избегать подобных развлечений в фонтанах в жаркую погоду, чтобы не подвергать себя риску заражения.

Роспотребнадзор

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