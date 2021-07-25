На обеспечение надежного водоснабжения Севастополя направят 307 млн руб.

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - На обеспечение стабильного водоснабжения Севастополя будет направлено дополнительно 307,3 млн рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что средства пойдут, в частности, на обвязку недавно разведанных скважин питьевой воды. Процедура обвязки предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий. Часть субсидии также планируется направить на соединение скважин с сетью водоснабжения, что обеспечит подачу воды напрямую в Севастополь.

Деньги выделяются из резервного фонда правительства. Контролировать эффективность расходования средств будет Минобороны России. На этой неделе аналогичное решение было принято по скважинам на территории Крыма, на их обвязку из резервного фонда выделили 222 млн рублей, напомнили в пресс-службе.

Правительство активно работает над решением проблемы подачи воды в Крыму и Севастополе.

Так, ранее был утвержден план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова общей стоимостью 48 млрд рублей. В этот документ вошли мероприятия, связанные с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения, со строительством современной инженерной инфраструктуры - водозаборов, водоотводов и очистных сооружений, отметили в кабмине.