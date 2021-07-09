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СК заинтересовался стрельбой в детском палаточном лагере в Новосибирской области

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Новосибирской области проводится проверка по сообщению СМИ о стрельбе из ружей в воздух в детском палаточном лагере. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в селе Корнилово Болотнинского района.

"Предварительно установлено, что около 50 детей со всего района со специалистами Болотнинского молодежного центра поехали в село Корнилово в полевой палаточный лагерь на двое суток. В вечернее время 5 июля (...), когда все были на речке, со стороны леса в лагерь ворвались четверо подростков и начали стрельбу в воздух", - говорится в сообщении.

По этому факту организована уголовно-процессуальная проверка по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Новосибирская область СКР

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