Экс-депутат парламента Кузбасса осуждена за хищения у общества инвалидов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Председатель кузбасского отделения "Всероссийского общества инвалидов" и бывший депутат парламента Кузбасса Валентина Шмакова, которая сама с детства передвигается на коляске, признана виновной в хищениях и растрате, сообщает в пятницу пресс-служба регионального СУ СКР.

За три преступных эпизода ей назначено четыре года лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности сроком на два года

По версии следствия, зимой 2019 года Шмакова не поставила на бухгалтерский учет общества специальный автомобиль для перевозки инвалидов стоимостью 1,5 млн рублей, который был пожертвован организации коммерческой фирмой, оформив документы так, будто она сама купила машину у организации, председателем которой она является, за 100 тыс. рублей.

Кроме того, с мая 2015 года по февраль 2019 она как частное лицо купила три автомобиля за счет средств общества инвалидов на общую сумму более 850 тыс. рублей.

Для возмещения ущерба следствие арестовало имущество Шмаковой стоимостью порядка 1,5 млн рублей, при этом автомобиль для перевозки инвалидов обвиняемая вернула добровольно.

В феврале 2021 года она вышла из "Единой России" и покинула региональный парламент.

Шмакова - инвалид-колясочник с детства, с 2006 года она является председателем кемеровского отделения "Всероссийского общества инвалидов". Депутатом облсовета избиралась в 2013 и 2018 годах.

В июне 2021 года в отношении Шмаковой было возбуждено дело о присвоении около 60 тыс. рублей, которые фиктивно начислялись одному из работников общества инвалидов.