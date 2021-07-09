Национальный парк "Ленские столбы" в Якутии закрыли из-за пожаров

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - С 9 июля вход на территорию национального парка "Ленские столбы" в Якутии временно приостановлен из-за лесных пожаров, сообщает администрация нацпарка в инстаграме.

Ранее в пятницу администрация сообщала, что в тушении пожара на территории парка задействованы более ста человек, включая 68 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы "Авиалесоохраны" с Приморской и Уральской авиабазы. Ситуацию осложняют сухая погода и порывы ветра до 15 м/с.

В Хангаласском улусе установлен самый высокий класс пожарной опасности. Огонь распространился в районе парка "Ленские столбы"



Сплав по реке Буотама приостановлен, Тукуланы закрыты до снижения класса пожарной опасности.



Подробнее: https://t.co/Bg4wva2cqJ pic.twitter.com/tbzBPbd3KU — News.Ykt.Ru (@NewsYktRu) July 9, 2021

В Якутии действует режим ЧС, на территории Хангаласского района установлен режим чрезвычайной (5 класс) степени пожарной опасности. Всего на территории региона тушат 89 лесных пожаров общей площадью 397,806 тыс. га.

В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.

Ленские столбы - геологическое образование площадью 1,2 млн га на берегу реки Лена примерно в ста километрах от города Покровска. Это причудливые скалы из известняка высотой до 100 м. В районе парка были обнаружены останки мамонтов, бизонов, шерстистого носорога. В 2012 году парк "Ленские столбы" был включен в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.